Названы две смертельно опасные пищевые привычки

Кардиолог Джонсон: газировка и дефицит омега-6 увеличивают риск инсульта

Газированные напитки и диета с низким содержанием ненасыщенных жирных кислот омега-6 увеличивает риск инсульта, предупредила кардиолог, эксперт по сердечно-сосудистым заболеваниям в Вашингтонском университете Кэтрин Джонсон. Две смертельно опасные пищевые привычки она назвала Daily Mail.

Джонсон рассказала, что 88 процентов инсультов вызывают 23 фактора, которые успешно поддаются коррекции. Она привела пример, что 14 процентов тяжелых кровоизлияний в мозг произошло из-за загрязнения окружающей среды. Примерно столько же пришлось на долю курения, добавила эксперт.

Ошибки в питании, по словам кардиолога, — это еще один фактор, который можно исправить, чтобы уменьшить риск инсульта. В частности, по ее словам, употребление газировки и дефицит жирных кислот омега-6 в организме на пять процентов увеличивают риск приступа.

Джонсон добавила, что наиболее опасными факторами инсульта считаются высокий уровень холестерина, гипертония, избыточная масса тела и пассивный образ жизни.

Ранее диетолог Алексей Кабанов рассказал, что для профилактики инфаркта, инсульта и некоторых других смертельно опасных болезней полезно регулярно есть лимоны. По его словам, этот цитрус помогает организму усваивать железо и улучшает цвет лица.