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19:22, 25 сентября 2024Мир

Глава Госдепа послушал Лаврова в Нью-Йорке

Глава Госдепа Блинкен присутствовал на выступлении Лаврова в Нью-Йорке

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Глава Госдепа Блинкен присутствовал на выступлении главы МИД России Сергей Лаврова на заседании министров иностранных дел стран «Группы двадцати» (G20) в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Блинкен вошел в зал и занял свое место буквально сразу после начала выступления российского министра», — пишет агентство, уточняя, что главы российского и американского дипведомств «сидят практически друг напротив друга».

Ранее Лавров во время своего визита в США встретился со своим китайским коллегой Ван И. Российский министр назвал отношения Москвы и Пекина стабилизирующим элементом в международной политике.

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      Виктория Кондратьева
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