Голову пропавшего рыбака нашли в желудке у крокодила

В Индонезии крокодил напал на рыбака и проглотил его голову

В Индонезии пропавшего рыбака съел крокодил. Об этом сообщает Metro.

68-летний мужчина по имени Ясмин в четверг отправился на рыбалку и не вернулся домой. Его односельчане и родные организовали поиски и проверили все места, где Ясмин обычно рыбачил. Сунарди, сын Ясмина, нашел на берегу его удочку и одежду.

Пропавшего мужчину продолжили искать и ночью. Ранним утром участники поисковой операции услышали громкий плеск примерно в 200 метрах от места, где нашли вещи Ясмина. Они обнаружили в воде крупного крокодила, из пасти которого торчали человеческие останки. Рептилию удалось умертвить при помощи электрогенератора. Крокодилу вспороли брюхо, в его желудке нашли голову и руку Ясмина, которые хищник проглотил целиком. По всей видимости, рептилия напала на мужчину, когда тот рыбачил, стоя в воде.

В Индонезии обитают 14 видов крокодилов, причем большая популяция крупных и агрессивных эстуарных рептилий чувствует себя очень комфортно в климатических условиях региона. Специалисты по охране природы считают, что крокодилы мигрируют вглубь острова, ближе к деревням, из-за нехватки рыбы. Избыточная рыбная ловля сократила возможности охоты для крокодилов, застройка прибрежных территорий фермами лишила их привычных мест обитания.

Ранее в Малайзии крокодил утащил шестилетнюю девочку, купавшуюся в реке с подругами. Хищник съел ребенка на глазах у дедушки.