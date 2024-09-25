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14:35, 25 сентября 2024Россия

Губернатор сообщил о смерти пострадавшей при обстреле ВСУ российского региона

Гладков сообщил о смерти пострадавшей при обстреле ВСУ Белгорода 16 сентября

Фото: Stringer / Reuters

Тяжелые ранения привели к смерти одной из пострадавших при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 16 сентября. Об этом сообщил губернатор Белгородской области в Telegram.

По его словам, врачи боролись за жизнь россиянки, но ее травмы оказались слишком серьезными. «Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — написал Гладков.

Ранее стало известно, что 16 сентября ВСУ вели обстрел столицы российского региона реактивной системы залпового огня Vampire. В городе зафиксировали прямые попадания по машинам и жилым домам.

ЖЗЛ
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