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01:39, 25 сентября 2024Мир

МИД России обвинил ООН в молчании о нападении на Курскую область

Лавров: руководство ООН предпочитает молчать о нападении ВСУ на Курскую область
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Руководство ООН предпочитает молчать о нападении на Курскую область, во время которого украинцы бомбят мирных жителей западным оружием. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Он напомнил, что в российском регионе ежедневно бомбят жилые кварталы, дома, социальные объекты, нападают на мирных граждан, передвигающихся на автомобилях в более безопасные места. Министр напомнил, что преступления совершаются Вооруженными силами Украины (ВСУ) с использованием западного оружия.

«Я не слышал голоса представителей ООН, которые за права человека отвечают, включая, конечно же, генерального секретаря», — обвинил их в бездействии Лавров.

По его словам, сотрудники правозащитных структур всемирной организации, комментируя эти случаи в СМИ, применяют стандартную отговорку. «Мы сейчас изучаем всю эту информацию, мы вообще за все хорошее и против всего плохого», — озвучил ее глава ведомства.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш планирует провести переговоры с Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

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      Марина Совина
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