Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:41, 25 сентября 2024Из жизни

Медведь вырвал челюсть 16-летнему подростку

TOI: в Индии медведь растерзал 16-летнего подростка

Фото: Jeremy Vessey / Unsplash

В Индии дикий медведь растерзал подростка, который работал в поле. Об этом сообщает The Times of India (TOI).

Нападение произошло в округе Уттаркаши, штат Уттаракханд, в воскресенье 22 сентября. Зверь набросился на 16-летнего Анурага недалеко от деревни Осла, когда тот обрабатывал поле у границы национального парка Говинд. Юноша получил тяжелые травмы — в частности, зверь вырвал ему челюсть.

Его доставили в больницу деревни Мори, но из-за тяжести травм перевели в клинику города Дехрадун. Врачи в течение суток боролись за жизнь Анурага, но спасти его не смогли.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021

Как заявил житель деревни Мори Раджпал Рават, подростка можно было бы спасти, если бы в районе были хорошие дороги и надлежащим образом оборудованная больница. «Из-за отсутствия нормальной инфраструктуры, иногда требуется несколько часов чтобы доставить пострадавшего до ближайшей дороги пешком. А оттуда его приходится везти в хорошую больницу в другой район или штат», — объяснил ситуацию мужчина.

В Департаменте лесного хозяйства констатировали, что в этом году дикие звери чаще спускаются с гор ближе к жилью из-за сильных холодов. Замдиректора парка Говинд рассказал, что его сотрудники помогли доставить Анурага в больницу. Его семья уже получила от парка компенсацию в размере 600 тысяч рупий (610 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в США мальчик сумел защитить отца от медведя во время охоты в штате Висконсин. 12-летний ребенок выстрелил в зверя, когда тот набросился на мужчину.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      В пельменях отравившейся под Красноярском семьи не нашли вредных веществ. Расследование продолжается

      Жена Зеленского призвала вернуть Украине художников

      В Мексике члены картеля похитили российского путешественника и устроили ему допрос

      Пленный боец ВСУ описал атаку на Курскую область словами «отправили на смерть с торчками»

      Самолет совершил жесткую посадку в российском регионе

      Россиянам придется заплатить за списание долгов. Сколько это стоит?

      Реклама

      В России захотели ввести новые штрафы для водителей

      Реакция впервые услышавшей звуки российской девочки попала на видео

      Экспорт одного вида топлива из России взлетел

      В МИД прокомментировали ограничения на передвижения журналистов пула Лаврова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше