Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:44, 25 сентября 2024Наука и техника

Выявлены причины редкой деградации мозга

Neurology Genetics: выявлены вызывающие деградацию мозга мутации

Фото: Science Photo Library / Globallookpress.com

Исследователи клиники Майо выявили восемь новых мутаций, являющихся причиной редкого генетического расстройства CSF1R-RD, которое вызывает деградацию когнитивных способностей. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology Genetics.

Заболевание CSF1R-RD связано с мутациями в гене CSF1R, который отвечает за развитие и функцию микроглии — клеток, участвующих в защите мозга. Заболевание проявляется прогрессирующей потерей памяти, изменениями личности, тревожностью и депрессией. В настоящее время доступно генетическое тестирование для выявления мутаций, однако эффективного лечения для этого расстройства пока не существует.

Для анализа мутаций исследователи собрали данные от 14 семей из разных регионов мира: Америки, Азии, Австралии и Европы. Были изучены демографические данные, генотипы, семейный анамнез и клинические показатели участников исследования. В результате удалось обнаружить 15 мутаций в гене CSF1R, восемь из которых не были ранее зарегистрированы.

Помимо выявленных мутаций, исследователи обратили внимание на возможное влияние генетических и экологических факторов на развитие заболевания. В частности, они отметили, что стероиды, применяемые для уменьшения воспаления, могут предотвратить возникновение симптомов у носителей мутаций CSF1R, не имеющих явных признаков болезни.

Это исследование также подчеркивает необходимость в новых диагностических критериях и методах контроля за заболеванием, так как его симптомы могут имитировать другие нейродегенеративные расстройства. Точная диагностика будет ключевой для разработки методов лечения, направленных на модификацию заболевания.

Для дальнейшего понимания болезни необходимы дополнительные исследования, особенно касающиеся бессимптомных носителей мутаций. Полученные данные помогут улучшить генетическое консультирование, прогнозирование риска и разработку более эффективных лечебных вмешательств.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Помощник Путина сообщил о скором освобождении Курской области от ВСУ. Что известно о боях в регионе?

      Стало известно о планах врачей незадолго до смерти Мадянова

      Пассажирка самолета начала пинать и оскорблять попутчицу из-за откинутой спинки кресла

      Участника террористической ячейки в российской колонии арестовали

      В Windows 10 исправили ошибки

      Зои Кравиц с обнаженной грудью пришла на модный показ с 60-летним отцом

      Дудь назвал удивившую его особенность США

      Стаю собак выселили из квартиры в российском городе

      Пьяные россияне пробрались на закрытую территорию аэропорта Москвы и попались

      В Британии сообщили о признании Зеленским неспособности Украины воевать

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше