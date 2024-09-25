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12:48, 25 сентября 2024Из жизни

Мужчина свалил вину за серию вооруженных ограблений на 14-летнего сына и его друга

В Австрии мужчина попытался свалить вину за семь ограблений на 14-летнего сына

Фото: freepik

В Австрии вынесли приговор мужчине, который совершил серию ограблений вместе с сыном и его другом, а потом попытался свалить вину на них. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

34-летний житель Вены оказался на скамье подсудимых за то, что спланировал и осуществил семь вооруженных ограблений табачных киосков и заправок. Непосредственно преступления совершали 14-летний сын австрийца и его 17-летний приятель, а мужчина сидел в автомобиле и увозил их с места грабежей. Всего им удалось завладеть 1,5 тысячи евро (около 155 тысяч рублей).

Однако в суде старший преступник заявил, что именно подростки предложили совершать ограбления. «Обвиняемому не нужны были бы двое детей для подобных преступлений. Все в точности наоборот: эти двое подбили его на это», — заявил адвокат австрийца.

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Несмотря на недоумение суда, мужчина продолжал настаивать на своем, даже когда ему предъявили записи с мобильных телефонов подтверждавшие его лидерство в банде. Более того, пистолет, с которым подростки совершали налеты, принадлежал ему и хранился у него дома. «Зачем вы втягиваете собственного сына в такую историю? Я бы на вашем месте сделал все, чтобы держать своих детей подальше от этого. Это же разрушит ему жизнь. Просто непостижимо», — не выдержал судья.

В итоге в заседании был объявлен перерыв, а после него австриец полностью признал вину. «Вы бы могли сознаться сразу и сэкономить нам полтора часа времени», — съехидничал помощник судьи в ответ.

Подростки также признали себя виновными. В итоге мужчину приговорили к восьми годам тюрьмы. Его сыну, которому уже исполнилось 15, дали три с половиной года лишения свободы. 17-летний участник банды получил два с половиной года тюрьмы, из которых обязательно должен будет провести в заключении 10 месяцев.

Ранее в США 21-летний грабитель угнал машину и устроил погоню с полицией, пока его возлюбленная и дочь находились на заднем сиденье. При этом он транслировал происходящее в интернет.

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      Никита Савин
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