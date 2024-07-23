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12:11, 23 июля 2024Из жизни

Грабитель устроил полицейскую погоню с ребенком в машине и провел ее прямую трансляцию

В США мужчина устроил погоню с полицией с двухмесячной дочерью на заднем сиденье

Фото: Tiko Aramyan / Shutterstock / Fotodom

В США 21-летний грабитель угнал машину и устроил погоню с полицией, пока его возлюбленная и дочь находились на заднем сиденье. Об этом сообщает People.

17 июля Дайяан Хендерсон с двумя подельниками совершил ограбление в районе Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Вскоре двоих преступников задержали, а Хендерсон угнал автомобиль и попытался скрыться от правоохранителей.

Это привело к длительной скоростной погоне с участием полицейских вертолетов. При этом мужчина вел прямую трансляцию из машины в соцсети. Кроме того, на заднем сиденье находились его возлюбленная и двухмесячная дочь. На записи слышно, что женщина умоляла Хендерсона остановиться. «Остановись и сдайся! Мой ребенок в машине, Дайяан!» — кричала она.

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Узнав, что в автомобиле находится женщина с ребенком, полицейские вели погоню крайне осторожно. В итоге преступник заехал в тупик, где его и задержали. Девочка с матерью не пострадали. Возлюбленную преступника не стали задерживать, так как выяснилось, что он похитил ее перед ограблением.

Хендерсона заключили в тюрьму до суда без права выхода под залог.

Ранее в Лос-Анджелесе женщина забралась на крышу машины во время полицейской погони и разделась догола. Инцидент попал на видео.

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      Никита Савин
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