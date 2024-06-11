Женщина вылезла на крышу машины и разделась догола во время полицейской погони

В США женщина разделась догола на крыше машины во время полицейской погони

В Лос-Анджелесе, США, женщина забралась на крышу машины во время полицейской погони, разделась догола и попала на видео. Об этом сообщает TMZ.

Две патрульные машины начали преследовать черный внедорожник, ехавший по разделительной полосе, поскольку его водитель не подчинился приказу полицейских остановиться. Во время погони машины ехали со скоростью 120-150 километров в час.

Через десять минут после начала преследования внедорожник остановился и его из люка на крышу выбралась женщина. Она встала в полный рост, повернулась лицом к полицейским и сняла с себя одежду. Женщина стояла абсолютно голой, раздвинув руки, пока ее не арестовали.

Ранее сообщалось, что в США пара устроила погоню с полицией на автомобиле с котом, собакой и курами. Машину «подражателей Бонни и Клайда» удалось остановить только с третьей попытки.

