Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
02:53, 25 сентября 2024Силовые структуры

Суд заявил о наказании для напавших на офис Wildberries вплоть до пожизненного

Участникам нападения на офис Wildberries грозит срок заключения до пожизненного

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Участникам нападения на офис Wildberries в Москве грозит срок заключения вплоть до пожизненного, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.

Басманный суд столицы арестовал 30 человек, им предъявлены обвинения по пяти статьям. «За три из них предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — говорится в материалах.

В документах также отмечается, что обвиняемые «осознанно пошли против общественной безопасности и общественного порядка» в присутствии сотрудников полиции. Суд заявил, что считает фигурантов склонными к совершению противоправных действий.

Нападение на головной офис Wildberries произошло утром 18 сентября в центре Москвы. В результате вооруженного конфликта пострадали семь человек, в том числе двое правоохранителей, которые приехали на вызов. Участников нападения задержали, среди них оказался и муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав. Ему предъявили обвинения по четырем уголовным статьям.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Они другого языка не понимают». Лавров выразил уверенность в победе России в конфликте на Украине, развязанном Западом

      В Венгрии выразили надежду на деэскалацию конфликтов в Газе и на Украине

      Сийярто назвал ООН платформой для ненавидящих друг друга стран

      Россиянин описал столовую на Дальнем Востоке фразой «не брезгуют даже гламурные девчонки»

      «Самая трудолюбивая женщина в порно» рассказала о требующих унижений поклонниках

      При обысках по делу Тимура Иванова обнаружили крупные суммы денег

      «Хезболла» подтвердила гибель высокопоставленного командира

      В США заявили об ослаблении поддержки Украины из-за Зеленского

      Венгрия выступила против разрешения Украине бить вглубь России

      Алаудинов заявил о риске ВСУ попасть в котел на одном направлении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше