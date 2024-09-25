Суд заявил о наказании для напавших на офис Wildberries вплоть до пожизненного

Участникам нападения на офис Wildberries грозит срок заключения до пожизненного

Участникам нападения на офис Wildberries в Москве грозит срок заключения вплоть до пожизненного, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.

Басманный суд столицы арестовал 30 человек, им предъявлены обвинения по пяти статьям. «За три из них предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — говорится в материалах.

В документах также отмечается, что обвиняемые «осознанно пошли против общественной безопасности и общественного порядка» в присутствии сотрудников полиции. Суд заявил, что считает фигурантов склонными к совершению противоправных действий.

Нападение на головной офис Wildberries произошло утром 18 сентября в центре Москвы. В результате вооруженного конфликта пострадали семь человек, в том числе двое правоохранителей, которые приехали на вызов. Участников нападения задержали, среди них оказался и муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав. Ему предъявили обвинения по четырем уголовным статьям.

