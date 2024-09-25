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05:31, 25 сентября 2024Забота о себе

Названо опасное отличие вейпов от обычных сигарет

Врач Исаев: курение вейпов может привести к передозировке никотином

Фото: Сергей Куликов / Коммерсантъ

При курении вейпов человеку намного сложнее контролировать дозу попадающих в организм опасных веществ, чем в случае с обычными сигаретами, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» руководитель психиатрической и наркологической клиники врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев.

«В случае с вейпом человеку очень сложно контролировать дозу попадающих в организм веществ, так как он курит практически бесконтрольно. В связи с этим велика вероятность передозировки, — предупредил нарколог. — Передозировка опасными веществами, в том числе никотином, вызывает головокружение, падение артериального давления, тошноту, рвоту, брадикардию, тахикардию. Как следствие всего перечисленного у человека могут возникнуть мышечные дисфункции, затрудненная речь и возможны даже судороги и потеря сознания».

Кроме того, по словам Исаева, глицерин и пропиленгликоль в составе вейпов при нагревании превращаются в формальдегид и акролеин, которые, в свою очередь, также могут привести к онкологическим заболеваниям.

Другая проблема электронных сигарет, на которую указал врач, — невозможность определить, что входит в состав дешевых и некачественных жидкостей.

«Сам по себе солевой никотин в чистом виде очень дорогой, он стоит в разы дороже тех жидкостей для вейпов, которые продаются в каждом табачном отделе, — объяснил Исаев. — Любые аэрозоли могут вызывать зависимость, так как практически во всех содержится никотин».

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Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что вопрос законности вейпов в России остается открытым.

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