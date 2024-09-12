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20:29, 12 сентября 2024Россия

В Госдуме раскрыли ситуацию с вопросом законности вейпов в России

Депутат Куринный сообщил, что вопрос законности вейпов в России открыт

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Вопрос законности вейпов в России открыт. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

«[В Госдуме] стоит вопрос: вводить или не вводить запрет на вейпы, как сделали некоторые страны в различных интерпретациях. Больше ничего нового [в обсуждениях] вроде не появилось», — раскрыл ситуацию депутат.

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Ранее стало известно о намерении властей Башкирии ввести штрафы за курение вейпов в общественных местах на территории республики. Изменения в Кодекс об административных правонарушениях региона планируют внести в сентябре.

Законопроект, предполагающий полный запрет продажи вейп-устройств и жидкого никотина в России, подготовили в Госдуме еще в январе 2022 года. Кроме того, глава комитета по молодежной политике Артем Метелев в мае 2024-го предлагал увеличить штрафы за курение в неположенных местах до 15 тысяч рублей, а на детских площадках — до 30 тысяч рублей.

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      Алена Шевченко
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