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10:12, 30 августа 2024Россия

Минздрав предупредил о новой и опасной болезни из-за вейпов. Почти всем пациентам нужна госпитализация

Минздрав: 95 % заболевших EVALI нуждаются в госпитализации

Фото: Itay Kabalo / Unsplash

О новой и опасной болезни из-за вейпов предупредила руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России Маринэ Гамбарян. Речь идет об EVALI (англ. E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury — повреждение легких, ассоциированное с курением электронных сигарет и вейпов).

Гамбарян заявила, что EVALI — острое ингаляционное поражение легочной ткани. «95 процентов пострадавших с EVALI нуждаются в госпитализации в отделение пульмонологии или интенсивной терапии, одной трети требуется искусственная вентиляция легких», — сказала она.

По словам специалиста, потребление электронной никотинсодержащей или безникотиновой продукции может спровоцировать не только EVALI, но и поражение сердца, сосудов, респираторной системы.

Симптомы EVALI схожи с COVID-19

«Изучение болезни замедлилось с началом пандемии коронавируса из-за схожести вызываемых симптомов, а ее выявляемость остановила свой рост, что, однако, не снижает ее опасность для потребителей вейпов», — говорится в публикации.

Среди симптомов заболевания, схожих с COVID-19, в Минздраве назвали общую слабость, одышку, недомогание, температуру и нарушение пищеварительной системы. Также происходят патологические изменения в легких.

Фото: Tan Kaninthanond / Unsplash

Последствия для излечившихся от EVALI неизвестны

Болезнь с загадочным названием EVALI бушует давно. Она повреждает легкие, внешне напоминает туберкулез или пневмонию. У больного появляется одышка, кашель и гипоксемия. Ученые давно бьют тревогу из-за «безопасных» парилок

врачМарина Калюжная

Как сообщила психиатр-нарколог Марина Калюжная, никто не знает, какие последствия ожидают тех, кто излечился от EVALI.

Врач также отметила, что «безопасный вейп — такой же миф, как здоровый алкоголик», поскольку пар в вейпах — химический. Особенно опасным для человека является сульфат никотина. По ее словам, раньше его использовали в сельском хозяйстве для избавления от насекомых, а затем он перекочевал в вейпы и стал причиной поражения легких. Кроме того, делают вейпы еще более вредными ароматизаторы, так как они попадают в легкие и повреждают клетки, и жирорастворимый витамин E, вдыхание которого приводит к ряду осложнений, напоминающих по симптоматике пневмонию.

Ранее врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова предупредила о небезопасном способе бросить курить. Она считает, что в теории вейпы могут помочь заядлым курильщикам смягчить период отвыкания от никотина. Но на деле способ часто не работает, и курильщики, перешедшие с обычных сигарет на электронные аналоги, продолжают курить даже через год. К тому же вейпы не являются здоровой альтернативой табаку, поскольку тоже содержат канцерогены — вещества, вызывающие развитие рака легких и ротовой полости.

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      Александра Д Борисова
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