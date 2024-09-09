В Башкирии намерены ввести штрафы за курение вейпов в общественных местах

Россиян захотели начать штрафовать за курение вейпов в общественных местах. Штрафы намерены ввести в Башкирии, передает ТАСС.

На сегодняшний день россиян штрафуют на 500 рублей за курение сигарет в общественных местах — школах, больницах, санаториях, поездах, самолетах, на остановках общественного транспорта, в парках и скверах, подземных и надземных пешеходных переходах, местах проведения публичных мероприятий. Также назначают штраф в одну тысячу рублей, если поймают с сигаретой повторно.

«Учитывая растущую популярность различного рода электронных сигарет, вейпов и прочих нагревательных устройств, мы считаем, что эту меру нужно распространить и на всю никотинсодержащую продукцию и на кальян», — отметил председатель госсобрания республики Константин Толкачев.

Изменения в Кодекс об административных правонарушениях республики планируют внести в сентябре.

Ранее в Госдуме подготовили законопроект, предлагающий полный запрет продажи вейп-устройств и жидкого никотина в России. Кроме того, глава комитета по молодежной политике Артем Метелев предлагал увеличить штрафы за курение в неположенных местах до 15 тысяч рублей, а на детских площадках — до 30 тысяч рублей.

