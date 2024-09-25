Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:29, 25 сентября 2024Наука и техника

Названы задачи «русской Бабы-яги»

Эксперт Лямин: российский дрон «Буран» сможет минировать дороги

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российский гексакоптер «Буран», который называют аналогом украинского дрона «Баба-яга», можно использовать для минирования дорог. Задачи аппарата назвал военный эксперт Юрий Лямин в беседе с «Известиями».

Отмечается, что «русская Баба-яга» примерно в два раза превосходит дрон ВСУ по дальности полета. В компании-разработчике «Котлин-Новатор» сообщили, что радиус полета «Бурана» — 20 километров.

По словам эксперта, аппарат с грузоподъемностью 80 килограммов позволит эффективно доставлять грузы туда, где невозможно пройти из-за мин и обстрелов. «Новый дрон может сразу взять и боекомплект, и еду, и воду. Потенциально его можно использовать как ночной бомбардировщик. Он же электрический, значит, тихий. В темное время суток вероятность, что его собьют, меньше», — сказал Лямин.

Материалы по теме:
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника. Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника.Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
13 августа 2024

Он подчеркнул, что «Буран» благодаря высокой грузоподъемности сможет наносить мощные удары по позициям противника и минировать дороги противотанковыми минами.

Ранее в сентябре издание Forbes писало, что Вооруженные силы России впервые в истории применили беспилотники-носители FPV-дронов в зоне проведения специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Умер актер Роман Мадянов. Вся страна любила его за роли полковника Колобкова в «Солдатах» и мэра в «Левиафане»

      Маск отреагировал на слухи о романе с премьером Италии фразой «я был с мамой»

      Садоводов предупредили о самых распространенных ошибках осенью

      Стая обезьян спасла шестилетнюю девочку от насильника

      Путин назвал действия Запада враждебными

      Названы задачи «русской Бабы-яги»

      В Грузии призвали США поучиться гостеприимству

      На Западе указали Зеленскому на повод для тревоги

      Участник шоу «Битва шефов» и «Кондитер» сгорел заживо

      Проект закона о расширении «Арктического гектара» прошел первое чтение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше