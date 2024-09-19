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00:10, 19 сентября 2024Наука и техника

Россия впервые применила «дроны-авианосцы» в зоне СВО

Forbes: Россия впервые применила беспилотники-носители FPV-дронов в зоне СВО

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вооруженные силы России впервые в истории применили беспилотники-носители FPV-дронов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Forbes.

«Первые в истории беспилотники-носители FPV-дронов теперь используются в украинском конфликте. "Беспилотник-матрешка", несущий другой дрон, — это еще один технологический шаг вперед для системы вооружения, которая стала определяющей», — отметил автор материала.

Журналист обратил внимание на сообщения о поражении украинских позиций FPV-дронами на расстоянии 40 километров от линии фронта. Считается, что ударные беспилотники доставили в тыл противника многоразовым «дроном-авианосцем».

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В публикации подчеркивается, что длительность работы стандартного FPV-дрона с хорошими батареями составляет около 15 минут. Это может обеспечить дальность до 30 километров. Поэтому инженеры работают над созданием беспилотников-носителей, которые могут увеличить дальность FPV-дронов. В России разработали несколько моделей беспилотных аппаратов для доставки ударных беспилотников к линии соприкосновения.

Ранее в Научно-производственной компании «Беркут» рассказали о разработке дрона-носителя «Буря-20». Аппарат может находить цели при помощи машинного зрения и атаковать их FPV-дронами на расстоянии более 70 километров.

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      Даниил Иринин
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