В Бурятии создали дрон «Буря-20»

Бурятская НПК «Беркут» создала дрон-носитель «Буря-20»

В Бурятии создали дрон-носитель «Буря-20», вычисляющий цели машинным зрением и атакующий их дочерними FPV-беспилотниками на расстоянии свыше 70 километров. Об этом со ссылкой на Научно-производственную компанию (НПК) «Беркут» сообщает ТАСС.

Взлетная масса дрона-носителя — 50 килограммов, масса переносимой полезной нагрузки — 15 килограммов. Потолок высоты материнского беспилотника — 3000 метров. При сбросе с этой высоты дочерние FPV-дроны становятся барражирующими боеприпасами, в противном случае они могут удаляться от материнского беспилотника на расстояние до 15 километров.

«Дрон успешно прошел испытания на полигоне, мы выходим на мелкосерийное производство для дальнейших испытаний», — сказал представитель НПК в кулуарах Восточного экономического форума.

В «Беркуте» уточнили, что беспилотник «Буря-10» — предшественник «Бури-20» — уже выпускается серийно и применяется в зоне специальной военной операции. «У него взлетный вес 30 килограммов, эффективная нагрузка до пяти килограммов», — заметил представитель организации.

Ранее генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил, что для борьбы с дронам Вооруженных сил Украины (ВСУ) нужно не бояться проводить эксперименты.