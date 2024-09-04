Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:58, 4 сентября 2024Наука и техника

В Бурятии создали дрон «Буря-20»

Бурятская НПК «Беркут» создала дрон-носитель «Буря-20»

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Бурятии создали дрон-носитель «Буря-20», вычисляющий цели машинным зрением и атакующий их дочерними FPV-беспилотниками на расстоянии свыше 70 километров. Об этом со ссылкой на Научно-производственную компанию (НПК) «Беркут» сообщает ТАСС.

Взлетная масса дрона-носителя — 50 килограммов, масса переносимой полезной нагрузки — 15 килограммов. Потолок высоты материнского беспилотника — 3000 метров. При сбросе с этой высоты дочерние FPV-дроны становятся барражирующими боеприпасами, в противном случае они могут удаляться от материнского беспилотника на расстояние до 15 километров.

«Дрон успешно прошел испытания на полигоне, мы выходим на мелкосерийное производство для дальнейших испытаний», — сказал представитель НПК в кулуарах Восточного экономического форума.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

В «Беркуте» уточнили, что беспилотник «Буря-10» — предшественник «Бури-20» — уже выпускается серийно и применяется в зоне специальной военной операции. «У него взлетный вес 30 килограммов, эффективная нагрузка до пяти килограммов», — заметил представитель организации.

Ранее генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил, что для борьбы с дронам Вооруженных сил Украины (ВСУ) нужно не бояться проводить эксперименты.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Они идут своей дорогой». Кремль впервые ответил на заявление Зеленского о планах ВСУ закрепиться в Курской области

      Монетный бум среди детей: охота за сокровищами от «Пятерочки» захватила внимание россиян

      Реклама

      Биржевые цены на топливо в России стали расти быстрее

      Российские власти выделят на кредиты на обучение более миллиарда рублей

      Польский министр понадеялся на отказ нового главы МИД Украины от риторики Кулебы

      В ЕС обвинили Германию в укреплении отношений с Россией

      Обвиняемому в растрате 18 миллионов рублей ректору БФУ продлили арест

      Диетолог назвал полезные при диабете продукты

      Зажигательные танцы медведя у дерева попали на видео

      Популярный блогер Влад А4 помог разработать новый дизайн детских СберКарт

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше