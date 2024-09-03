В России призвали к экспериментам для борьбы с дронами ВСУ

Глава ЦКБР: для борьбы с дронам ВСУ нужно не бояться экспериментировать

Для борьбы с дронам Вооруженных сил Украины (ВСУ) нужно не бояться проводить эксперименты. К этому призвал генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин, сообщает ТАСС.

«ЦКБР уже рассказывал о перспективных средствах поиска FPV-расчетов и их уничтожения. Это тема, которая, к сожалению, пока не нашла отклика в сердцах наших военных и специализированных фондов. Для эффективной борьбы с украинскими FPV-дронами надо экспериментировать, надо исследовать, надо не бояться ошибаться», — сказала глава организации.

По его словам, дроны-камикадзе изменили ход специальной военной операции, оказывая влияние, в частности, на логистику и ротацию. Кузякин добавил, что среди методов борьбы с беспилотникми рассматриваются, например, использование сеток, дрессированных птиц, ружей и шрапнели.

В августе гендиректор сообщил, что специалисты ЦКБР разработали FPV-дрон «Хруст», задачами которого станут контроль радиационного фона и обеспечение безопасности работы личного состава.