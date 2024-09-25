Десятки миллионов смартфонов заразили трояном

«Лаборатория Касперского»: 11 миллионов смартфонов заразили вирусом Necro

Приложения со встроенным вирусом установили на десятки миллионов Android-смартфонов. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Журналисты медиа сослались на отчет специалистов «Лаборатории Касперского». Они рассказали о вредоносном ПО под названием Necro, которое создано для просмотра рекламы и совершения платных подписок в фоновом режиме. Приложения, зараженные Necro, были популярными в магазине Google Play.

Necro в том числе нашли в Wuta Camera от Benqu — популярном приложении, которое позволяет снимать и редактировать фотографии. По данным Google Play, Wuta Camera было скачено не менее 10 миллионов раз. Также аналогичный вирус обнаружили в браузере Max Browser, который скачали не менее одного миллиона раз. При этом в Wuta Camera уже удалили вирус, а в Max Browser следы Necro все еще остались.

По словам специалистов компании, Necro использует сложные методы для того, чтобы скрыться от систем безопасности. Очень часто этот вирус встречается в приложениях для расширения функционала мессенджеров. Как правило, подобные программы распространяются вне Google Play, поэтому о точном числе зараженных устройств сложно судить.

В конце сентября китайская компания Anker сняла с продажи серию внешних батарей для смартфонов из-за технических дефектов. Оказалось, что пауэрбанки склонны к перегреву, и, как следствие, возгоранию.