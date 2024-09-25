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14:42, 25 сентября 2024Мир

Посол России в Германии высказался об обращениях России по делу о «Северных потоках»

Посол Нечаев: обращения России к ФРГ по «Северным потокам» остаются без ответа

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Обращения России по делу о подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» остаются без ответа по существу. Об этом стало известно из заявления российского посла в Германии Сергея Нечаева, опубликованного на официальном сайте посольства России в ФРГ.

«Формальные отписки предлагают нам ждать дальше, доверившись посулам о "беспристрастности и независимости" следствия. Параллельно в СМИ запускаются абсурдные спекуляции, явно призванные отвлечь внимание общественности от истинных заказчиков и исполнителей терактов», — написал он.

По его словам, это вызывает обоснованные вопросы в отношении объективности и беспристрастности расследования, а также заставляет усомниться в искренности заверений о заинтересованности Берлина в скорейшем установлении и наказании виновных.

Дипломат отметил, что Москва будет настаивать на участии своих специалистов в транспарентном международном расследовании подрывов газопроводов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заседание Совета Безопасности (СБ) ООН, посвященное подрывам «Северных потоков» состоится 26 сентября. По ее словам, международное сообщество остается в неведении о произошедшем власти Германии и Швеции не обнародовали результаты расследований произошедшего.

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      Виктория Кондратьева
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