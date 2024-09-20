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11:20, 20 сентября 2024Мир

Названа дата заседания Совбеза ООН по подрыву «Северных потоков»

Захарова: заседание СБ ООН по подрыву «Северных потоков» состоится 26 сентября
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Заседание Совета Безопасности (СБ) ООН, посвященное подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», состоится 26 сентября. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Захаровой, международное сообщество остается в неведении о произошедшем, так как власти Швеции, Дании и Германии не обнародовали результаты расследований терактов на «Северных потоках». Москва приложит все усилия, чтобы правда стала достоянием общественности, подчеркнула она.

«Среди очередных шагов на 26 сентября запланировано заседание Совета Безопасности ООН по диверсиям на российских газопроводах», — отметила представитель МИД России.

Ранее Захарова рассказала, что Запад хочет снять с себя ответственность за подрыв «Северных потоков». По ее словам, Германия располагает важной информацией, связанной с расследованием, однако скрывает от СБ ООН эти данные.

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      Лина Пивоварова
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