Пушилин заявил об освобождении Украинска в ДНР

Глава ДНР Пушилин заявил об освобождении Российской армией Украинска

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил об освобождении Российской армией города Украинск, передает ТАСС.

Других подробностей об операции политик не привел.

19 сентября Пушилин рассказал, что пять мирных жителей получили ранения в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ДНР.

Тогда под обстрел попали город Горловка и село Георгиевка. При ударах пострадали двое мужчин и три женщины, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь, подчеркнул глава ДНР.

Кроме того, оказались повреждены объект гражданской инфраструктуры и один автомобиль.

Еще раньше Пушилин усомнился в скором проведении переговоров между Москвой и Киевом. Он допустил, что стороны конфликта не смогут достичь следующего этапа в ближайшее время.