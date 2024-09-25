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16:09, 25 сентября 2024Культура

Раскрыто место захоронения актера Романа Мадянова

Shot: актера Романа Мадянова похоронят на кладбище в селе Малахово

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Заслуженного артиста России Романа Мадянова похоронят на кладбище в селе Малахово Раменского городского округа Московской области. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на родственников актера.

Прощание с артистом пройдет в пятницу, 27 сентября, в городе Бронницы Московской области, уточняет источник.

Ранее стали известны подробности смерти Романа Мадянова.

Актер умер на 63-м году жизни после продолжительной болезни.

Роман Мадянов был удостоен премий «Ника» и «Золотой орел» за роли в фильмах «12» и «Левиафан». Он также прославился благодаря сериалам «Солдаты», «Охота на изюбря», «Шаляпин» и фильмам «По щучьему велению» и «Команда мечты».

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      Варвара Кошечкина
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