Раскрыто место захоронения актера Романа Мадянова

Shot: актера Романа Мадянова похоронят на кладбище в селе Малахово

Заслуженного артиста России Романа Мадянова похоронят на кладбище в селе Малахово Раменского городского округа Московской области. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на родственников актера.

Прощание с артистом пройдет в пятницу, 27 сентября, в городе Бронницы Московской области, уточняет источник.

Ранее стали известны подробности смерти Романа Мадянова.

Актер умер на 63-м году жизни после продолжительной болезни.

Роман Мадянов был удостоен премий «Ника» и «Золотой орел» за роли в фильмах «12» и «Левиафан». Он также прославился благодаря сериалам «Солдаты», «Охота на изюбря», «Шаляпин» и фильмам «По щучьему велению» и «Команда мечты».