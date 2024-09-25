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11:58, 25 сентября 2024Забота о себе

Раскрыты свидетельствующие о проблемах с кожей осенью симптомы

Дерматолог Никитина: ощущение зуда свидетельствует о потере кожей влаги

Фото: El S / Unsplash

Симптомы, свидетельствующие о проблемах с кожей осенью, раскрыла в беседе с Пятым каналом врач-косметолог и дерматолог Екатерина Никитина. По ее словам, в это время она подвергается воздействию ультрафиолета и может быть обезвожена.

Когда в организме недостаточно влаги, на это может указывать ощущение зуда. Также в этот период могут появляться мелкие морщины в зонах улыбки и под глазами. Нередко можно наблюдать тусклый цвет лица и расширенные поры, чему, в основном, подвержены люди с жирным типом кожи.

В домашних условиях проверить обезвожена кожа или нет, поможет простой тест. Для этого нужно встать перед зеркалом и защипнуть двумя пальцами нижнюю часть лица, сведя далее пальцы. Если образовавшаяся в этот момент морщинка расправляется медленно или остается след, значит, кожа обезвожена.

Ранее врач-дерматолог Полина Ражева перечислила правила ухода за кожей осенью. По ее словам, для поддержания здоровья необходимо сбалансированное питание.

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      Анастасия Алимпиева
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