Дерматолог назвала правила ухода за кожей осенью

Дерматолог Ражева: осенью волосы и кожа могут стать более сухими

Осенью люди обычно сталкиваются с последствиями неправильного ухода за кожей и волосами в летний период, рассказала врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Ражева. Правила ухода осенью она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Врач объяснила, что осенью меняются температура и влажность окружающей среды. Под воздействием холода, ветра и сухого воздуха в отапливаемых помещениях нарушается эпидермальный барьер кожи, и это мешает ей полноценно выполнять свою защитную функцию — влага быстрее испаряется, возможно появление сухости, воспаления и зуда. Из-за изменений условий окружающей среды волосы тоже могут стать более сухими, особенно на кончиках, отметила она.

Как и в другие сезоны, для поддержания здоровья кожи и врач рекомендовала сбалансированное питание, богатое полезными жирами, белками, сложными углеводами, витаминами и минералами, а также соблюдение базовых принципов ухода. Ежедневно по утрам необходимо умываться с очищающим средством и затем наносить на кожу лица солнцезащитный крем, а вечером после этапа очищения — увлажняющее средство.

В современных солнцезащитных кремах есть увлажняющие компоненты, поэтому утром, например, врач посоветовала использовать только spf-средство без увлажняющего крема, однако при желании можно применять и то, и другое. Она также призвала помнить, что солнцезащитное средство нужно наносить как последний уходовый слой.

Для очищения кожи лица, склонной к сухости, больше подойдут молочко, крем-гель, мусс, пенка и более жирная текстура крема для этапа увлажнения, перечислила она. Для кожи, склонной к жирности, доктор порекомендовала использовать гель или пенку на этапе очищения, а для увлажнения — крем-гель либо эмульсию. Декоративную косметику с сухой кожи нужно смывать гидрофильным маслом или молочком, а для жирной и нормальной можно выбрать лосьон, пенку, гель или мицеллярную воду.

К базовым средствам для ухода за кожей лица также можно добавить сыворотки с активными компонентами, например, для дополнительного увлажнения — с гиалуроновой кислотой, а для осветления и выравнивания тона кожи — с витамином С. При этом порядок использования средств должен быть следующий: сначала необходимо использовать очищающее средство, затем сыворотку, а потом крем.

Важно помнить, что бледностью и сухостью кожи, ломкостью ногтей, истончением и выпадением волос могут проявляться некоторые заболевания. К ним относятся, например, например, железодефицитная анемия и заболевания щитовидной железы. Стоит отметить, что помимо перечисленных симптомов, эти состояния также могут сопровождаться головокружением, чувством учащенного сердцебиения, утомляемостью, изменением массы тела и непереносимостью привычной физической нагрузки. При появлении подобных признаков необходимо обратиться к терапевту, чтобы выяснить истинную причину и при необходимости начать лечение врач-дерматолог Полина Ражева

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