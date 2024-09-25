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17:36, 25 сентября 2024Мир

Россия обвинила Европарламент в подстрекательстве к новой мировой войне

Дипломат Жданова обвинила ЕП в подстрекательстве стран ЕС к новой мировой войне

Фото: Johanna Geron / Reuters

Россия расценивает призыв Европарламента (ЕП) к странам Европейского союза (ЕС) снять ограничения на использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) западного оружия для ударов вглубь российской территории как прямое подстрекательство к новой мировой войне. В этом ЕП обвинила исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, сообщает РИА Новости.

«Подтверждение тому — подготовленное ими бандитское вторжение ВСУ в Курскую область. Кстати, министр обороны Украины Рустем Умеров на днях сам открыто признал, что операции ВСУ согласовываются с западными кураторами, и дебаты об ударах вглубь России дальнобойным натовским оружием», — отметила дипломат.

Ранее депутаты ЕП приняли резолюцию, призывающую страны ЕС разрешить Украине бить вглубь территории России. За ее принятие проголосовали 425 депутатов, 131 проголосовал против, еще 63 воздержались.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что призыв к ударам по России ведет к ядерной мировой войне. По его словам, если вглубь территорий России начнут наноситься удары западным оружием, то Россия даст жесткий ответ с использованием более мощного оружия.

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      Семен Александров
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