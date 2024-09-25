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19:22, 25 сентября 2024Спорт

«Спартак» обыграл магнитогорский «Металлург» в матче КХЛ

«Спартак» на выезде обыграл магнитогорский «Металлург» в матче КХЛ

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Московский «Спартак» на выезде обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 25 сентября, и завершилась со счетом 4:3 в пользу красно-белых. В составе победителей дублем отметился Павел Порядин, еще по шайбе забросили Даниил Орлов и Александр Беляев. У «Магнитки» отличились Дмитрий Силантьев, Даниил Вовченко и Данила Юров.

«Спартак» набрал 13 очков и делит с ярославским «Локомотивом» первое место в Западной конференции. «Металлург» с шестью очками идет на девятой позиции в Восточной конференции.

«Спартак» в следующем матче 28 сентября на своей площадке примет ЦСКА. «Металлург» днем раньше дома сыграет с «Ак Барсом».

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      Алексей Гусев
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