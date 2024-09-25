Стало известно местонахождение Дурова во Франции

Monde: после освобождения Дуров остановился в люксовом отеле Hotel de Crillon

После того, как суд освободил основателя Telegram Павла Дурова под залог, он поселился в отеле Парижа. Место его нахождения стало известно газете Le Monde.

Издание отмечает, что медиаменеджер временно поселился в люксовом отеле Hotel de Crillon, расположенном рядом с Елисейскими Полями. В материале также сообщается, что после этого он искал другое жилье на аренду.

При этом, по данным Le Monde, сразу после задержания он остановился в квартире французского миллиардера Ксавье Ньеля.

Ранее Дуров заявил, что номера телефонов и IP-адреса некоторых пользователей могут быть переданы «соответствующим органам». Подобные меры, отметил предприниматель, помогут отпугнуть правонарушителей.

Дурова задержали 24 августа в аэропорту Парижа. По данным следствия, он является соучастником незаконных действий, совершенных через Telegram. 28 августа медиаменеджера отпустили, установив над ним судебный надзор. Также Дурова обязали внести залог в пять миллионов евро.