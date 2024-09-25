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15:26, 25 сентября 2024Ценности

Стилист Рогов перечислил самые модные оттенки в одежде на осень

Стилист Александр Рогов: самым популярным осенним цветом является шоколадный

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Стилист Александр Рогов перечислил самые модные оттенки в одежде на осень. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Специалист заявил, что самым популярным осенним цветом последних двух сезонов является коричневый или насыщенный шоколадный. При этом эксперт предложил удачные сочетания данных тонов.

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Он посоветовал носить коричневый с оттенком сливочного масла. Помимо этого, Рогов обратил внимание на леопардовый принт в изделиях и вещи из денима. «И, как говорится, все будет в шоколаде!» — заключил стилист.

Ранее российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова ответила на критику Рогова фразой «мужики на каблуках — это не мое». Поводом для конфликта между знаменитостями стал новый выпуск шоу модного эксперта, в котором он совместно с коллегой Гошей Карцевым проанализировал недавний наряд бизнесвумен.

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      Екатерина Ештокина
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