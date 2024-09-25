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19:20, 25 сентября 2024Экономика

Стоимость продаваемого Орбакайте жилья оценили

Эксперт Пысин: Орбакайте выставила недвижимость на продажу по рыночным ценам
Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Певица Кристина Орбакайте выставила на продажу квартиры и дачу по рыночным ценам и вполне может заработать на сделках сотни миллионов рублей. Стоимость недвижимости, от которой решила избавиться артистка, оценил гендиректор агентства недвижимости «Центральный департамент недвижимости» (ЦДН) Анатолий Пысин, передает РИАМО.

Специалист считает, что наличие знаменитой владелицы не поможет быстрее продать объекты — россияне не привыкли переплачивать за возможность пожить в доме известных персон. Однако статус хозяйки может убедить покупателя в том, что его не обманут.

«Поэтому, скорее всего, квартиры и загородный дом будут обезличивать и продавать с позиции сильных сторон самой недвижимости, а не известности владельца», — предположил Пысин. Эксперт также отметил, что у Орбакайте есть шансы продать активы на сумму более 500 миллионов рублей. Однако это будет зависеть от позиции владелицы, документов, параметров объекта, эффективности продвижения и маркетинга, уточнил риелтор.

Днем ранее стало известно, что Кристина Орбакайте начала избавляться от недвижимости в России. Певица выставила на продажу две квартиры в центре Москвы и подмосковную дачу.

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      Нина Ташевская
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