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09:23, 25 сентября 2024Россия

У муфтия Татарстана появился заместитель по делам СВО

Муфтий Татарстана назначил заместителя по вопросам поддержки участников СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Камиль Самигуллин (слева) и Мансур Джалялетдин (справа)

Камиль Самигуллин (слева) и Мансур Джалялетдин (справа). Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Муфтий Татарстана назначил заместителя по вопросам поддержки участников специальной военной операции (СВО). О его появлении сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман (ДУМ) в республике.

В заявлении пояснили, что нововведение потребовалось для повышения эффективности поддержки солдат и их родственников. Пятому по счету заму доверили курировать отправку грузов на фронт.

Должность получил Мансур Джалялетдин, имам старейшей мечети Казани Аль-Марджани. В этой мечети одними из первых в Татарстане организовали выпуск амуниции для военных, в частности маскировочных сетей, рассказали местные журналисты.

Делегации ДУМ семь раз посещали зону спецоперации. Для солдат собирают и доставляют грузы, включая обмундирование и технику. Кроме того, ДУМ разработало «методические рекомендации по исполнению основ ислама» для мобилизованных мусульман.

Ранее сообщалось, что Духовная делегация муфтия Татарстана Камиля Самигуллина попала под украинский обстрел в зоне СВО.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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