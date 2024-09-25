У муфтия Татарстана появился заместитель по делам СВО

Муфтий Татарстана назначил заместителя по вопросам поддержки участников СВО

Муфтий Татарстана назначил заместителя по вопросам поддержки участников специальной военной операции (СВО). О его появлении сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман (ДУМ) в республике.

В заявлении пояснили, что нововведение потребовалось для повышения эффективности поддержки солдат и их родственников. Пятому по счету заму доверили курировать отправку грузов на фронт.

Должность получил Мансур Джалялетдин, имам старейшей мечети Казани Аль-Марджани. В этой мечети одними из первых в Татарстане организовали выпуск амуниции для военных, в частности маскировочных сетей, рассказали местные журналисты.

Делегации ДУМ семь раз посещали зону спецоперации. Для солдат собирают и доставляют грузы, включая обмундирование и технику. Кроме того, ДУМ разработало «методические рекомендации по исполнению основ ислама» для мобилизованных мусульман.

Ранее сообщалось, что Духовная делегация муфтия Татарстана Камиля Самигуллина попала под украинский обстрел в зоне СВО.