Уголовное дело возбудили в отношении журналистки Фельгенгауэр

СК возбудил дело в отношении журналистки Татьяны Фельгенгауэр

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении журналистки Татьяны Фельгенгауэр (настоящая фамилия — Шадрина, внесена Минюстом в реестр иноагентов). Об этом сообщает ТАСС.

Фельгенгауэр вменяется часть 2 статьи 33.1 («Нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за нарушения правил иностранного агента») УК РФ. Ей грозит до двух лет заключения.

31 мая 2023 года суд Москвы оштрафовал журналистку за нарушение закона об иноагентах. Поводом стал ролик на ее YouTube-канале, в котором отсутствовала маркировка о создании материала иноагентом.

Ранее сообщалось, что налоговый долг заочно осужденного Петра Верзилова (включен Минюстом в реестр иностранных агентов) составил почти два миллиона рублей.

