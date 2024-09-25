Полковник раскрыл значение контроля России над Украинском

Полковник Матвийчук: контроль над Украинском — улучшение тактического положения

Любой город, который административно принадлежал Донецкой народной республике (ДНР) и переходит под контроль России значим, сказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» он также описал значение взятого Российской армией Украинска.

«С точки зрения военной это логистический центр. Это еще один путь к выходу в районы, которые нас выводят к Краматорску и Славянску. Это, собственно говоря, улучшение нашего оперативно-тактического положения для последующего разгрома противника», — поделился Матвийчук.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил об освобождении Российской армией города Украинск. Других подробностей об операции политик не привел.

В Минобороны России в ходе брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции сообщили о взятии под контроль еще двух населенных пунктов: села Григоровка и поселка Острое.

