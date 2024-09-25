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23:11, 25 сентября 2024Мир

В МИД заявили о готовности к переговорам по Украине

Захарова: Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Россия готова участвовать в мирных переговорах по Украине и никогда не отказывалась от этого, однако не следует называть переговорами то, что по факту ими не является. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса. Мы откликаемся на переговоры, которые являются переговорами. Просто не надо называть переговорами то, что является на самом деле мифом, мифологией, мифотворчеством, каким-то очередным витком обмана, западней или еще чем-то», — сказала она.

Дипломат также отметила, что предлагаемые Украиной и Западом условия не являются переговорами, поскольку за ними стоят «очередные ложь и обман». Она подчеркнула, что Запад, поставляющий Киеву оружие и призывающий его «гнать украинцев на убой», не может говорить о мире и переговорах.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что Россия может быть заинтересована в гуманитарных сделках с Украиной в той части, что касается гражданских лиц и прав человека. Он добавил, что не исключена и новая зерновая сделка, но подчеркнул, что все будет зависеть от условий, которые предложат России.

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      Артём Верейкин
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