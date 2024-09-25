В России высказались о новых гуманитарных сделках с Украиной

Депутат Чепа: Россия готова контактировать с Украиной по гуманитарным вопросам

Россия может быть заинтересована в гуманитарных сделках с Украиной в той части, что касается гражданских лиц и прав человека, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он также не исключил возможности зерновой сделки при подходящих для России условиях.

«Есть вопросы, которые касаются гуманитарных взаимодействий, гражданских лиц, прав человека и много другого — по всем этим линиям необходимо контактировать с Украиной. Есть смысл продолжать развивать подобные вопросы, потому что народ не должен страдать от политики, проводимой Киевом», — сказал Чепа.

Он добавил, что не исключена и новая зерновая сделка, но подчеркнул, что все будет зависеть от условий, которые предложат России.

«Не знаю, какие в ней могут быть условия, все это нужно обсуждать. К примеру, нам могут предоставить определенные преференции по поставкам зерна в некоторые регионы, упростить логистику и так далее. Все это нужно изучать и обсуждать», — объяснил депутат.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Анкара предпримет усилия для возрождения зерновой сделки и прекращения огня на Украине.