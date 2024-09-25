Эрдоган пообещал Зеленскому предпринять усилия для прекращения огня на Украине

Эрдоган обсудил с Зеленским прекращение огня на Украине и зерновую сделку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Анкара предпримет усилия для возрождения зерновой сделки и прекращения огня на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Представители турецкой стороны сообщили, что в ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Анкарой и Киевом, ход войны и мирные усилия, региональные и глобальные вопросы. В ходе диалога Эрдоган отметил, что Турция всегда верила в то, что украинско-российский конфликт можно завершить путем диалога.

«Турция продолжает прилагать усилия для достижения этой цели», — заявила канцелярия турецкого лидера. Там добавили, что Турция готова предпринять всевозможные шаги по содействию, включая посредничество, для достижения справедливого и прочного мира.

Ранее Эрдоган заявил, что мировое сообщество все еще далеко от возможности установления прочного мира на территории Украины. По его словам, по мере того, как между крупными державами ускоряется гонка вооружений, пространство для дипломатии сокращается.