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08:27, 25 сентября 2024Экономика

В России стало дешевле страховать автомобили

«Сравни»: средняя цена полиса ОСАГО в 2024 году снизилась на семь процентов

Фото: Unsplash

Средняя цена полиса ОСАГО на легковые автомобили в 2024 году в России снизилась до 6,5 тысячи рублей. Об этом со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Сравни» сообщает ТАСС.

Страховать машины стало дешевле почти на семь процентов. По прогнозам директора по развитию страхового бизнеса сервиса Владислава Головкина, к концу года средняя стоимость полиса может упасть еще на 500 рублей.

Приобрести страховку становится выгоднее на фоне ужесточения наказания за управление автомобилем без ОСАГО. Штраф может составить от трех до пяти тысяч рублей.

«При условии, что сумма штрафа за отсутствие ОСАГО приближается к средней стоимость полиса, гораздо выгоднее приобрести полис, тем самым обезопасить и финансово защитить себя и других участников движения», — объяснил Головкин.

Согласно нормам действующего законодательства, сумма штрафа за отсутствие страховки составляет от 500 до 800 рублей. Ранее его предлагали увеличить десятикратно. В случае повторного нарушения водителей предлагается лишать прав на срок до шести месяцев.

Вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин отметил, что страховые компании в России рассматривают повышение стоимости ОСАГО на 30 процентов до конца 2024-го. Рост стоимости практически на треть объясняется расчетами страховщиков относительно темпов роста стоимости запасных частей и услуг сервиса. Он также указал, что страховщики пошли через изменение коэффициентов, на которые умножается базовая ставка ОСАГО.

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