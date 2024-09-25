В российской школе открыли полицейский класс

В Бурятии в начальной школе открыли полицейский класс

В Баунтовском районе Бурятии открылся профильный полицейский класс на базе второго в школе поселка Багдарин. Об этом сообщили в группе образовательного учреждения во «ВКонтакте».

В российской начальной школе дети начнут посещать отделы полиции, изучать строевую подготовку и встречаться с силовиками на классных часах. На одном из первых уроков оперативники показывали ученикам оружие.

«Основная цель создания такого класса — патриотическое воспитание и профориентация подрастающего поколения», — разъяснили сотрудники отдела МВД по Баунтовскому району.

До этого стало известно, что член Совета депутатов подмосковного городского округа Балашиха Леонид Любимцев подарил школьникам пулемет Калашникова, привезенный из зоны проведения специальной военной операции (СВО).

Оружие в торжественной обстановке депутат передал руководству СОШ №26. В свою очередь, директор школы Анна Лифенко заявила, что пулемет не является военным атрибутом.