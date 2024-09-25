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17:50, 25 сентября 2024Экономика

В ЦБ предсказали слабое влияние снижения курса рубля на рост цен

ЦБ РФ: произошедшее ослабление рубля будет иметь слабый проинфляционный эффект

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Произошедшее ослабление рубля будет иметь слабый проинфляционный эффект, говорится в резюме по итогам сентябрьского заседания совета директоров Банка России.

Такой эффект в регуляторе предсказали, указав, что динамика курса остается стабильной, а рубль вернулся к уровням мая 2024 года после значительного укрепления в летние месяцы.

В ЦБ отметили, что высокое ценовое давление, фиксирующееся в третьем квартале, во многом является результатом перегрева, который наблюдался в экономике в первом полугодии. Участники обсуждения констатировали, что для замедления темпов роста потребительских цен необходимо более существенное замедление объемов кредитования как в корпоративном, так и в розничном сегментах.

Ранее в Банке России заявили, что инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит предсказанный ранее диапазон в 6,5-7 процентов. Минэкономразвития прогнозирует ее на конец текущего года на уровне 7,3 процента. По данным Росстата, в августе рост цен замедлился до 9,05 процента.

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      Дмитрий Воронин
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