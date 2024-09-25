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16:40, 25 сентября 2024Экономика

ЦБ назвал условие снижения роста цен в России

ЦБ: для замедления инфляции в РФ необходимо снижение темпов роста кредитования

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Для замедления темпов роста потребительских цен в России необходимо более существенное замедление объемов кредитования как в корпоративном, так и в розничном сегментах. Об этом сообщается в резюме регулятора по обсуждению ключевой ставки.

В ЦБ отметили, что в настоящее время «подстройка» российского кредитного рынка к изменению денежно-кредитной политики (ДКП) пока не завершена. Она, как ожидают в регуляторе, продолжится в ближайшие кварталы. Как только темпы роста кредитных портфелей отечественных банков начнут заметно снижаться, ЦБ сможет перейти к постепенному ослаблению ДКП.

Однако сейчас говорить об этом пока преждевременно, подчеркнули в Банке России. «Для устойчивого снижения инфляции необходимо более существенное замедление роста общего кредитного портфеля (российских банков — прим. «Ленты.ру»)», — резюмировали в ЦБ.

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О преждевременности перехода к ослаблению ДКП в Центробанке заявляли и ранее. По итогам сентябрьского заседания, на котором совет директоров поднял ключевую ставку до 19 процентов годовых, в регуляторе заявили, что инфляционное давление продолжает оставаться на высоком уровне. По итогам 2024 года в ЦБ ожидают, что инфляция превысит июльский прогнозный диапазон в 6,5-7 процентов.

В то же время в регуляторе отметили, что ближе к концу лета темпы роста розничного кредитования в стране замедлились до 1,3 процента, а его суммарный объем по итогам августа составил 15,3 триллиона рублей. Что касается корпоративного сегмента, то рост кредитования там по-прежнему сохраняется на повышенной уровне.

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      Анатолий Акулов
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