ЦБ сообщил о замедлении роста кредитования россиян

ЦБ: рост потребительского кредитования в России замедлился до 1,3 % в августе

По итогам августа 2024 года темпы роста потребительского кредитования россиян замедлились до 1,3 процента, хотя в июле составляли 1,4 процента. Об этом сообщается в докладе Центробанка (ЦБ) о развитии банковского сектора РФ.

К конца последнего летнего месяца, как пояснили в регуляторе, суммарный объем потребительского кредитования в стране составил 15,3 триллиона рублей. В месячном выражении темпы роста замедлились на 0,1 процентного пункта (п.п.).

В ЦБ добавили, что значительный объемы выдач по-прежнему приходится на сегмент кредитных карт. В то же время с начала 2024 года прирост демонстрировали выдачи нецелевых займов под залог транспортных средств граждан. С 2023 года доля подобных кредитов выросла на два процентных пункта — с менее чем одного процента до более чем трех процентов. При этом у отдельных финансовых организаций подобная доля выросла с нуля до 50 процентов от всех выданных кредитов, резюмировали в ЦБ.

Ранее в регуляторе сообщили, что общие темпы роста кредитования в России продолжают оставаться на высоком уровне. Подобная динамика особенно прослеживается в сегменте выдач корпоративных займов. При этом и в розничном сегменте кредитования ситуация остается напряженной, несмотря на незначительное замедление темпов роста на фоне ужесточения денежно-кредитной политики.