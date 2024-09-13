В ЦБ оценили темпы роста кредитования в России

ЦБ отметил сохранение общего роста кредитования в России на высоком уровне

Общие темпы роста кредитования в России продолжают оставаться на высоком уровне, особенно в корпоративном секторе. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Центробанка (ЦБ).

В регуляторе отметили, что темпы роста корпоративного кредитования в стране остаются на повышенном уровне из-за значительного вклада менее чувствительных к рыночным ставкам операций. В свою очередь, динамика увеличения в розничном сегменте кредитования сохраняется напряженной, несмотря на некоторое замедление темпов.

В ЦБ объяснили спад темпов роста объемов розничного кредитования прежде всего проводимой регулятором жесткой денежно-кредитной политикой (ДКП), а также принятыми ранее макропруденциальными мерами. Что касается ипотечного сектора, то снижение темпов роста объемов займов там связано с отменой с 1 июля 2024 года безадресной льготной ипотеки и ростом рыночных ставок, заключили в Банке России.

Ранее по итогам очередного заседания совет директоров ЦБ поднял ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с 18 до 19 процентов годовых. Руководство регулятора связало эту меру прежде всего с сохраняющимся на высоком уровне инфляционным давлением. В ЦБ, в частности, ожидают, что по итогам этого года инфляция в стране, вероятно, окажется выше июльского прогнозного диапазона в 6,5-7 процентов. На этом фоне в Центробанке заявили, что ослаблять ДКП пока преждевременно.