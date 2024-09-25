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20:33, 25 сентября 2024Забота о себе

Врач подсказала действенные методы защиты от катаракты

Офтальмолог Шихалиева призвала бросить курить для замедления развития катаракты

Фото: freepik / Freepik

Для замедления развития катаракты необходимо бросить курить и соблюдать ряд несложных правил, заявила офтальмолог клиники «Семейная» Эльвира Шихалиева. Действенные методы профилактики этого распространенного заболевания глаз она подсказала россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Врач рассказала, что катаракта — одно из наиболее часто встречающихся заболеваний глаз. При развитии этой патологии зрение начинает затуманиваться, появляется ощущение пелены перед глазами. В итоге по мере прогрессирования катаракта может привести к полной слепоте.

По словам собеседницы «Ленты.ру», надежного способа предотвратить развитие катаракты нет, однако внесение некоторых изменений в образ жизни может снизить вероятность ее быстрого прогрессирования. Для этого Шихалиева призвала прежде всего отказаться от курения.

Никотин провоцирует образование большего количества свободных радикалов и нейтрализует действие защищающих зрение антиоксидантов. В результате токсины постепенно накапливаются в том числе и в органах зрения и могут вызвать катаракту. Отказ от этой вредной привычки снизит риск развития этого заболевания, даже если вы много курили в течение длительного периода времени

Эльвира Шихалиеваврач-офтальмолог

Также для профилактики катаракты Шихалиева посоветовала изменить рацион питания. По ее словам, некоторые исследования показывают, что употребление в пищу продуктов с высоким содержанием антиоксидантов, таких как витамины С и Е, предотвращает катаракту или замедляет ее развитие. Хорошими источниками витамина С врач назвала цитрусовые, помидоры, красный и зеленый перец, киви, брокколи, клубнику, брюссельскую капусту и картофель. Витамина Е много в орехах, шпинате, брокколи и растительных маслах.

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Кроме того, офтальмолог рекомендовала ограничить потребление алкоголя.

Вам не обязательно отказываться от бокала вина за ужином. Но есть некоторые свидетельства того, что чрезмерное употребление более двух порций спиртных напитков в день увеличивает риск развития катаракты

Эльвира Шихалиеваврач-офтальмолог

Шихалиева также посоветовала для предотвращения катаракты обязательно носить солнцезащитные очки, следить за уровнем сахара в крови и регулярно проверять зрение.

Ранее офтальмолог Михаил Коновалов в программе «Жить здорово!» рассказал о неожиданной пользе секса. Он заявил, что интимная близость помогает улучшить сон.

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      Наталья Обрядина
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