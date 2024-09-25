Врач подсказала действенные методы защиты от катаракты

Офтальмолог Шихалиева призвала бросить курить для замедления развития катаракты

Для замедления развития катаракты необходимо бросить курить и соблюдать ряд несложных правил, заявила офтальмолог клиники «Семейная» Эльвира Шихалиева. Действенные методы профилактики этого распространенного заболевания глаз она подсказала россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Врач рассказала, что катаракта — одно из наиболее часто встречающихся заболеваний глаз. При развитии этой патологии зрение начинает затуманиваться, появляется ощущение пелены перед глазами. В итоге по мере прогрессирования катаракта может привести к полной слепоте.

По словам собеседницы «Ленты.ру», надежного способа предотвратить развитие катаракты нет, однако внесение некоторых изменений в образ жизни может снизить вероятность ее быстрого прогрессирования. Для этого Шихалиева призвала прежде всего отказаться от курения.

Никотин провоцирует образование большего количества свободных радикалов и нейтрализует действие защищающих зрение антиоксидантов. В результате токсины постепенно накапливаются в том числе и в органах зрения и могут вызвать катаракту. Отказ от этой вредной привычки снизит риск развития этого заболевания, даже если вы много курили в течение длительного периода времени Эльвира Шихалиева врач-офтальмолог

Также для профилактики катаракты Шихалиева посоветовала изменить рацион питания. По ее словам, некоторые исследования показывают, что употребление в пищу продуктов с высоким содержанием антиоксидантов, таких как витамины С и Е, предотвращает катаракту или замедляет ее развитие. Хорошими источниками витамина С врач назвала цитрусовые, помидоры, красный и зеленый перец, киви, брокколи, клубнику, брюссельскую капусту и картофель. Витамина Е много в орехах, шпинате, брокколи и растительных маслах.

Кроме того, офтальмолог рекомендовала ограничить потребление алкоголя.

Вам не обязательно отказываться от бокала вина за ужином. Но есть некоторые свидетельства того, что чрезмерное употребление более двух порций спиртных напитков в день увеличивает риск развития катаракты Эльвира Шихалиева врач-офтальмолог

Шихалиева также посоветовала для предотвращения катаракты обязательно носить солнцезащитные очки, следить за уровнем сахара в крови и регулярно проверять зрение.

Ранее офтальмолог Михаил Коновалов в программе «Жить здорово!» рассказал о неожиданной пользе секса. Он заявил, что интимная близость помогает улучшить сон.