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20:42, 25 сентября 2024Наука и техника

В Windows 10 исправили ошибки

Microsoft выпустила обновление для Windows 10 с исправлением ошибок

Фото: Tadas Sar / Unsplash

Корпорация Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

В апдейте KB5043131, который стал доступен в конце сентября, были устранены многие ошибки операционной системы. В том числе, инженеры компании исправили проблему, при которой фирменный браузер Microsoft Edge зависал при использовании режима Internet Explorer. Был устранен баг, из-за которого некоторые медиафайлы не воспроизводились со звуком.

Также в Microsoft немного изменили дизайн меню «Пуск», обновили уведомления «Центр обновления Windows», решили связанные с профилями операторов сотовой связи ошибки.

В компании рассказали, что для установки KB5043131 пользователям нужно зайти в настройки системы и нажать на кнопку «Проверить наличие обновлений». Журналисты медиа обратили внимание, что апдейт имеет статус необязательного, поэтому устанавливаться автоматически он не будет.

Windows 10 появилась летом 2015 года. В октябре 2025 года Microsoft прекратит официальную поддержку операционной системы.

Ранее разработчик игр Чад Джессап рассказал, что обнаружил редкую версию игры Half-Life. Речь идет о бета-версии игры с уникальными локациями, которая вышла за несколько недель до релиза тайтла.

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      Андрей Ставицкий
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