PeerJ: в США обнаружили новый вид инвазивных червей

Международная группа ученых, включая исследователей из Национального музея естественной истории в Париже, Университета Дрекселя, Университета штата Северная Каролина, Университета Джеймса Кука и Университета Щецина, обнаружила новый вид плоских червей. Исследование было опубликовано в журнале PeerJ.

Новый вид, получивший название Amaga pseudobama, был впервые найден в Северной Каролине в 2020 году. Этот червь напоминает инвазивный вид Obama nungara, широко распространившийся по Европе. Новый вид представляет собой коричневого плоского червя длиной несколько сантиметров и, как и Obama nungara, происходит из Южной Америки, хотя до этого его не фиксировали на родине.

Для идентификации червя исследователи провели молекулярное исследование. В ходе анализа стало ясно, что новый вид значительно отличается от Obama nungara на генетическом уровне. После этого было выполнено полное описание морфологии и митогенома червя, то есть совокупности генов, участвующих в делении клеток.

Новый вид Amaga pseudobama был обнаружен не только в Северной Каролине, но и во Флориде и Джорджии. Ученые подозревают, что червь может уже распространиться и в другие штаты на юге США. Этот вид присоединяется к числу других инвазивных плоских червей, таких как Platydemus manokwari, которые уже обитают на юге страны.

Сходство Amaga pseudobama с Obama nungara создаст сложности для дальнейшего изучения его распространения. Авторы исследования подчеркивают, что дальнейший мониторинг и генетический анализ необходимы для более точного понимания ареала и экологического воздействия нового вида.