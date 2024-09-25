Зеленский назвал один способ завершения конфликта

Президент Украины Зеленский: Россию необходиму принудить к миру

Россию необходимо «принудить» к миру для прекращения конфликта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), отрывок приведен в его Telegram-канале.

Зеленский аргументировал свою позицию тем, что Россия якобы нарушила так много международных норм и правил. По его словам, только это может помочь Москве остановиться.

Зеленский добавил, что «усталость от войны» или территориальные уступки Киева не станут причиной окончания конфликта.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал утверждение Владимира Зеленского о принуждении России к миру фатальной ошибкой. По его словам, президент Украины заблуждается, выдвигая подобный тезис.