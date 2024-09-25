Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:00, 25 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский назвал один способ завершения конфликта

Президент Украины Зеленский: Россию необходиму принудить к миру

Фото: President Of Ukraine / Flickr

Россию необходимо «принудить» к миру для прекращения конфликта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), отрывок приведен в его Telegram-канале.

Зеленский аргументировал свою позицию тем, что Россия якобы нарушила так много международных норм и правил. По его словам, только это может помочь Москве остановиться.

Зеленский добавил, что «усталость от войны» или территориальные уступки Киева не станут причиной окончания конфликта.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал утверждение Владимира Зеленского о принуждении России к миру фатальной ошибкой. По его словам, президент Украины заблуждается, выдвигая подобный тезис.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал один способ завершения конфликта

      В Кремле прокомментировали проведение Китаем ракетных испытаний

      Пассажирка самолета облизала упавшую на пол пустышку ребенка и тяжело заболела

      Глава МВД России оценил ущерб от преступлений в киберпространстве в России

      В США отстраненную за допинг Валиеву сравнили с подопытным кроликом

      Производитель дихлофоса ответил на версию о причастности к отравлению под Красноярском

      В Марокко обнаружили древнейшее земледельческое общество

      Замминистра спорта российского региона арестовали по делу о коррупции

      Известная 61-летняя актриса посетила модный показ в прозрачном платье без бюстгальтера

      Из России захотели выгнать священника известной петербургской церкви

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше