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14:56, 26 сентября 2024Силовые структуры

Актера Панина заочно осудили в России на шесть лет за оправдание терроризма

В Москве суд заочно приговорил актера Панина к шести годам колонии

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве суд заочно приговорил актера Алексея Панина (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов) к шести годам колонии по делу о публичном оправдании терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

Следствие и суд установили, что в октябре 2022 года актер разместил на своем канале в мессенджере пост, в котором содержалась положительная оценка действий по совершению теракта. Панину запретили администрировать сайты и каналы три года.

Ранее сообщалось, что гособвинение запросило Панину шесть лет заключения и пять лет запрета на администрирование сайтов.

Актера заочно арестовали 15 февраля. Поводом для возбуждения в отношении него уголовного дела стал пост с оправданием теракта на Крымском мосту.

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      Илона Палей
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