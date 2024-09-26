Актеру Панину запросили в России шестилетний срок

Гособвинение запросило актеру Панину 6 лет колонии за оправдание терроризма

Гособвинение запросило 6 лет колонии актеру Алексею Панину (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов) по делу о публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

Актеру также просят запретить администрировать сайты пять лет.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении Панина поступило в прокуратуру. По версии следствия, в октябре 2022 года он разместил в сети текстовые сообщения, содержащие оправдание теракта на Крымском мосту.

15 февраля его заочно арестовали. Он находится в розыске, из России актер уехал в 2020 году.