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16:42, 15 февраля 2024Силовые структуры

Российского актера заочно арестовали за призывы к терроризму

В Москве суд заочно арестовал актера Панина за призывы к терроризму

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Москве суд выдал санкцию на заочный арест актера Алексея Панина (включен Минюстом России в реестр иноагентов), проходящего по уголовному делу о призывах к терроризму, сообщает ТАСС.

Решение принято по ходатайству следствия.

22 мая 2023 года МВД России объявило артиста в розыск после того, как против него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 («Публичное оправдание терроризма») УК РФ.

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      Любовь Ширижик
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