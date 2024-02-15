Российского актера заочно арестовали за призывы к терроризму

В Москве суд заочно арестовал актера Панина за призывы к терроризму

В Москве суд выдал санкцию на заочный арест актера Алексея Панина (включен Минюстом России в реестр иноагентов), проходящего по уголовному делу о призывах к терроризму, сообщает ТАСС.

Решение принято по ходатайству следствия.

22 мая 2023 года МВД России объявило артиста в розыск после того, как против него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 («Публичное оправдание терроризма») УК РФ.